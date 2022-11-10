ФСБ предотвратила террористический акт в административном здании Екатеринбурга

ФСБ предотвратила террористический акт в административном здании в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Екатеринбурге предотвратила теракт в административном здании города. Об этом в четверг, 10 ноября, заявила пресс-служба ведомства, уточнив, что на данный момент подозреваемый был заключен под стражу.

В заявлении отмечается, что 47-летний российский гражданин собирался совершить террористический акт в отношении административного здания, расположенного в Кировском районе Екатеринбурга.

Как заявляют спецслужбы, мужчина был сторонником организаций, которые признаны в России террористическими и экстремистскими. Дома у задержанного обнаружили пять самодельных зажигательных устройств.

«Своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти», - сказано в сообщении пресс-службы.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».