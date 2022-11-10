Читатели Haber 7 жестко раскритиковали видео с вручением Зеленскому "Оскара"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали видео, где американский актер Шон Пенн вручает главе Украины Владимиру Зеленскому один из своих "Оскаров".

Многие комментаторы назвали этот поступок "неуместным" в текущих условиях.

"Жалкие попытки Зеленского играть главу Украины не заслуживают Оскара", - отметил один из пользователей.

"Они пытаются превратить конфликт в зрелищный боевик. Это ужасно", - выразил свое мнение другой.

"Оскар не поможет Зеленскому победить Россию. Россия не сдается", - резюмировал один из читателей.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.