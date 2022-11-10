Депутат Бундестага Котре усомнился в надежности газоснабжения ФРГ зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия не гарантировала себе надежность газоснабжения зимой этого года, несмотря на почти заполненные хранилища. Такое заявление сделал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.

Парламентарий указал на то, что немецкое правительство не может ответить на депутатские запросы, а также уточнить, насколько высока в хранилищах доля голубого топлива, которые предназначены только для Германии, отметив, что часть объемов предназначается для поставок за рубеж.

Котре также назвал «дымовой завесой» тот факт, что немецкое правительство ссылается на заполненность хранилищ. «При холодной зиме запасов хватает на месяц. Даже если российский газ удастся заменить, то стоимость будет в разы дороже», - приводит ТАСС слова политика.

По его словам, рост стоимости энергоресурсов способен привести к сокращению благосостояния населения, а Берлин делает из Москвы «козла отпущения, чтобы отвлечь от своих ошибок».