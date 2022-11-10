Министр обороны Италии заявил, что страна прекращает поставки вооружения Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рим прекращает поставки оружия Киеву. Такое заявление сделал министр обороны Италии Гуидо Крозетто, допустив при этом, что в будущем будет обсуждение о военной помощи Украине внутри Североатлантического альянса и Евросоюза.

Крозетто заявил, что Рим не обсуждает межведомственный декрет с перечнем вооружения для Киева (шестой пакет). «Мы не говорим о ракетах, которые должны быть отправлены в Киев. Я не исключаю, что в будущем может быть новое распоряжение и что будет обсуждение внутри НАТО и Европейского союза о дальнейшей военной помощи Украине», - приводит Il Messaggero главы военного ведомства.

Итальянский министр отметил, что на данный момент Рим завершает поставки вооружения Киеву, обещанные предыдущим правительством страны. По его словам, сейчас обсуждалась экономическая поддержка Украины, среди которой, выделение денежных средств на восстановление объектов гражданской инфраструктуры.