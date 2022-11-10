Байден перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджей

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден на своем выступлении после промежуточных выборов в конгресс оговорился, “переименовав” Херсон в Эль-Фаллуджу.

Отвечая на вопрос по поводу возможных компромиссов со стороны Украины, американский лидер заявил, что решение за Киевом.

"Вы должны задать вопрос, действительно ли... Насколько я помню, контекст таков, что вне зависимости от того, отступают они (российские военные - прим. ред.) из Эль-Фаллуджи или нет... и я имею в виду из Херсона, города Херсон", - быстро поправился глава США.

Ранее Байден в очередной раз оговорился, пообещав американцам прислать самолетами 3,7 бутылки детского питания.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.