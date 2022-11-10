Япония и США начали крупные совместные учения Keen Sword на острове Йонагуни Фото: REUTERS

Силы самообороны Японии и американские военнослужащие в четверг, 10 ноября, начали крупные совместные учения Keen Sword.

Как передает NHK, в военных учениях будут участвовать 36 тысяч человек личного состава, 370 самолетов, а также 30 кораблей. В ходе учений военные отработают действия по защите отдаленных островов японского архипелага в Восточно-Китайском море, в том числе меры противодействия баллистическим ракетам и обороны удаленных островов.

Уточняется, что во время учений на острове Йонагуни, который находится около Тайваня, впервые будет создана база для совместного обмена данными между военными Японии и США.

Министерство обороны Японии сообщила, что данные учения не направлены против какой-либо страны, а проходят для дальнейшего укрепление отношений сотрудничества между Токио и Вашингтоном на фоне усиления давления Китая на Тайвань.

В ходе учений будет также четыре корабля и два самолета вооруженных сил Австралии, Канады и Великобритании.