Росгвардия уничтожила под Энергодаром цех ремонта лодок для переброски украинского десанта

Росгвардия России уничтожила цех по ремонту лодок для переброски украинского десанта на левый берег Каховского водохранилища, сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе ведомства.

"На Энергодарском направлении поражены 17 целей, ликвидирован цех по ремонту лодок, которые противник использовал в целях переброски десанта на левый берег Каховского водохранилища", - уточнили в Росгвардии.

Также на Криворожском направлении были поражены свыше 20 целей, ликвидированы два склада с боеприпасами и живая сила противника в двух районах сосредоточения. На Николаевском направлении было уничтожено около 15 украинских военнослужащих.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.