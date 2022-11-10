Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины 10 ноября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 10 ноября, в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, об этом говорят данные онлайн-карты минцифры.

В соответствии с данными онлайн-карты, в Днепропетровской области тревога звучит свыше 20 минут, в двух остальных регионах - примерно пять минут.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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