Эрдоган назвал положительным решение отвести российские войска за Днепр в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает положительным решение Москвы отвести войска ВС России за Днепр в Херсонской области.

«Решение России - положительное решение», - заявил турецкий лидер в четверг, 10 ноября, в Анкаре перед вылетом в Узбекистан, комментируя вопрос журналистов о том, как он воспринимает последнее развитие событий на Украине.

Эрдоган также заявил, что если президент России Владимир Путин примет участие на саммите «Большой двадцатки», то намерен с ним обсудить ситуацию на Украине. «Если нет, то мы будем продолжать контакты по телефону», - добавил глава государства.

Напомним, российские войска в Херсонской области в скором времени будут отведены и займут оборону на левом берегу Днепра. Ранее соответствующие приказ отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу после предложения командующего объединенной группировкой в зоне специальной военной операции на Украине Сергея Суровикина.

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