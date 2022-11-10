Похороны вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдут в Крыму Фото: из соцсетей

Похороны заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в дорожно-транспортном происшествии, пройдут в Симферополе. Об этом в четверг, 10 ноября, заявил его соратник.

«Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», - сказал соратник замглавы администрации.

Напомним, как заявили ранее Министерстве здравоохранения Херсонской области, в автоаварии Стремоусов получил травме, которые оказались не совместимы с жизнью. Кроме того, в дорожно-транспортном происшествии пострадали еще два человека. В ведомстве заявили, что им своевременно будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

У Кирилла Стремоусова остались супруга, а также четверо детей. Соболезнования из-за гибели замглавы администрации выразили руководители Крыма, Херсонской и Запорожской областей Сергей Аксенов, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно