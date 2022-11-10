Автопроизводитель Mazda прекращает работу в России

Mazda прекращает работу в России Фото: пресс-служба Mazda

Японский автопроизводитель Mazda Motors решил прекратить свою деятельность в России. Об этом говорится в отчетности корпорации по итогам II квартала 2022 года.

Как сообщается в документе на сайте Mazda Motors, доля передана российскому ПАО «Соллерс Авто», с которым японская корпорация имела совместное предприятие по выпуску автомобилей на Дальнем Востоке. Стоимость сделки составила символический 1 евро, при этом Mazda может выкупить долю в течение трех лет.

В связи с уходом из России японский автопроизводитель получит убыток в 12 миллиардов йен – это 82 миллиона долларов. После приостановки поставок комплектующих в марте этого года Mazda вела переговоры с «Соллерс», однако возможностей для продолжения деятельности в России не нашла, отмечается в отчете.

Напомним, в конце октября с российского рынка ушел американский автопроизводитель Ford.