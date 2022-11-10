NI: Байден затягивает конфликт на Украине, несмотря на угрозы безопасности

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден затягивает конфликт на Украине, в котором даже самый оптимистичный для страны сценарий может привести к немыслимым последствиям, пишет Саша Глезер для издания The National Interest.

"Администрация Байдена не захотела подтолкнуть Украину к мирным переговорам, несмотря на растущую встревоженность обеих сторон экономическими последствиями и угрозами для безопасности, если США втянутся в прямые боевые действия с Россией. Вместо этого Штаты продолжают отправлять Киеву оружие, оборудование и помощь на миллиарды долларов, хотя и не верят, что тот может одержать победу", - пишет автор публикации.

Напомним в США 8 ноября 2022 года стартовали промежуточные выборы в конгресс. Они определят не только политическую повестку развития государства на ближайшие два года, но и ответят на вопрос, получится ли у Джо Байдена избежать импичмента и снова побороться за президентское кресло в 2024-м году.

Ранее The Washington Times отмечало, что на выборах в американский конгресс столкнутся две "разные Америки". Выборы покажут, куда движется страна – к выздоровлению или к погибели, подчеркивало издание.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.