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НовостиВ мире10 ноября 2022 10:27

Читателей Welt возмутило заявление главы МИД Германии Бербок о “движении мира к пропасти”

Ранее политик заявила, что потепление климата на два с половиной градуса приведет к такой ситуации
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Анналена Бербок

Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что “мир движется к пропасти”.

"С вами госпожа Бербок и остальными властями Германии остается только пропасть", - сыронизировал один из комментаторов.

"С такими квалифицированными специалистами нет ничего странного в том, что мир движется к пропасти", - отметил еще один читатель.

Ранее Анналена Бербок заявила, что потепление климата на два с половиной градуса и более будет означать для человечества падение в пропасть.

Также ранее немцы столкнулись с финансовыми трудностями из-за роста цен на электроэнергию. Каждый седьмой житель Германии испытывает трудности с оплатой дневных расходов, показал опрос

Также стало известно, что Германия планирует ввести лимит цен на электричество осенью 2022 года. Это произойдет в том случае, если эту меру не согласуют на уровне ЕС.