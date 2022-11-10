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НовостиПолитика10 ноября 2022 10:44

Минобороны России сообщило о перегруппировке войск на левый берег Днепра

Как отметили в ведомстве, все проходит в строгом соответствии с планом.
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны России сообщило о перегруппировке войск на левый берег Днепра

Минобороны России сообщило о перегруппировке войск на левый берег Днепра

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в четверг, 10 ноября, заявило, что российские войска на данный момент выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на Николаевско-криворожском направлении. Как отметили в российском военном ведомстве, все проходит в строгом соответствии с планом.

«На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом», - говорится в заявлении министерства.

Напомним, днем ранее, 9 ноября, Министерство обороны РФ заявило, что в скором времени российские войска в Херсонской области будут отведены и займут оборону на левом берегу Днепра. Данный приказ отдал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу после предложения командующего объединенной группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина.

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