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НовостиПолитика10 ноября 2022 10:46

Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Кабмин должен представить их до 15 января 2023 года
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 января 2023 года представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума, об этом сообщили сегодня, 10 ноября, в Кремле.

"Правительству России... представить предложения по ускоренному росту МРОТ, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения с целью роста реальных доходов граждан", - уточняется в поручении главы государства.

Кабмин должен представить доклад до 15 января 2023-го года.

Ранее Владимир Путин объявил о повышении пенсий, прожиточного минимума и МРОТ с 1 июня 2022 года. Также президент предложил поднять довольствие военных на спецоперации из-за “скукоживающегося доллара”.