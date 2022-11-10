Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту МРОТ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 января 2023 года представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума, об этом сообщили сегодня, 10 ноября, в Кремле.

"Правительству России... представить предложения по ускоренному росту МРОТ, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения с целью роста реальных доходов граждан", - уточняется в поручении главы государства.

Кабмин должен представить доклад до 15 января 2023-го года.

Ранее Владимир Путин объявил о повышении пенсий, прожиточного минимума и МРОТ с 1 июня 2022 года. Также президент предложил поднять довольствие военных на спецоперации из-за “скукоживающегося доллара”.