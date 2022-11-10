Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности для коллекторов за насилие против должников Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов. Теперь им может грозить лишение свободы за насилие или угрозу его применения в отношении должников.

Так, незаконные действия коллекторов предлагается наказывать штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами сроком до пяти лет, либо заключением на период до пяти лет. За те же преступления, совершенные организованной группой, грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщается на сайте Госдумы.

Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, а также шантажируют личной информацией. По его словам, административной ответственности в таких случаях недостаточно, поэтому депутаты инициировали законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов.