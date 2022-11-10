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НовостиПолитика10 ноября 2022 12:35

Запорожские власти считают, что область будет приоритетным направлением для наступления ВСУ

В ближайшее время украинские боевики могут начать наступление на Запорожскую область РФ
Александр КИСЛОВ
Владимир Рогов заявил, что ВСУ намерены атаковать Запорожскую область РФ

Владимир Рогов заявил, что ВСУ намерены атаковать Запорожскую область РФ

Фото: из соцсетей

Запорожская область Российской Федерации может стать главным приоритетом наступления Вооруженных сил Украины на ближайшее время. Соответствующий прогноз сделал член главного совета запорожской областной администрации, руководитель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, украинские боевики и неонацисты в ближайшее время хотят попытаться одержать какую-либо крупную победу, чтобы показать свою состоятельность западным кураторам. Рогов полагает, что в связи с этим ВСУ могут провести масштабные наступательные действия в Запорожской области.

Уже сейчас, как отмечается запорожский чиновник, на подконтрольных Киеву территориях региона скапливается беспрецедентно огромное количество военной техники и иностранных наемников.

По словам Рогова, одной из важнейших целей для киевского националистического режима и команды украинского лидера Владимира Зеленского является захват Запорожской атомной электростанции.

"Сейчас Запорожское направление становится приоритетным. Наш противник туда перебрасывает и будет перебрасывать силы, которые освободятся на херсонском направлении. Почему сюда? Потому что еще и цель - захватить атомную станцию", - резюмировал Рогов в разговоре с журналистами ТАСС.