Владимир Рогов заявил, что ВСУ намерены атаковать Запорожскую область РФ Фото: из соцсетей

Запорожская область Российской Федерации может стать главным приоритетом наступления Вооруженных сил Украины на ближайшее время. Соответствующий прогноз сделал член главного совета запорожской областной администрации, руководитель местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, украинские боевики и неонацисты в ближайшее время хотят попытаться одержать какую-либо крупную победу, чтобы показать свою состоятельность западным кураторам. Рогов полагает, что в связи с этим ВСУ могут провести масштабные наступательные действия в Запорожской области.

Уже сейчас, как отмечается запорожский чиновник, на подконтрольных Киеву территориях региона скапливается беспрецедентно огромное количество военной техники и иностранных наемников.

По словам Рогова, одной из важнейших целей для киевского националистического режима и команды украинского лидера Владимира Зеленского является захват Запорожской атомной электростанции.

"Сейчас Запорожское направление становится приоритетным. Наш противник туда перебрасывает и будет перебрасывать силы, которые освободятся на херсонском направлении. Почему сюда? Потому что еще и цель - захватить атомную станцию", - резюмировал Рогов в разговоре с журналистами ТАСС.