Татьяна Лютаева пострадала на съемках “Гардемаринов”

Татьяна Лютаева пострадала на съемках "Гардемарины, вперед!" Фото: кадр из фильма

На съемках фильма «Гардемарины, вперед!» режиссера Светланы Дружининой исполнительница одной из главных женских ролей Анастасии Ягужинской — Татьяна Лютаева пострадала от своего партнера по съемкам Михаила Боярского. О том, как это было, рассказывает 10 ноября сайт «КП-Сериалы».

Татьяна Лютаева вспоминает: Светлане Дружининой нужно было обязательно, чтоб “у меня мгновенно включилась эмоция. И она сказала Боярскому тихонько: Миша, давай серьезную оплеуху!”.

Как оказалось, на пальце у Михаила Баярского было массивное кольцо, удар получился очень болезненным, а слезы актрисы в кадре были самые настоящие.

Помимо Лютаевой, при съемках одного из эпизодов, где шевалье де Брильи стреляет в Белова, и тот падает с лошади, мог погибнуть каскадер, так как завязки плаща придушили его при падении.

Да и сама Светлана Дружинина получила двойной перелом ноги, когда неудачно спрыгнула с лошади. Впоследствии, она так вспоминала этот случай: «Это было боронённое поле, заросшее травой, и когда я соскакивала, нога попала в щель в земле, которая была закрыта высокой травой, и всё».

Напомним, премьера многосерийного телевизионного фильма «Гардемарины, вперед!» режиссера Светланы Дружининой состоялась 1 января 1988 года.

О других курьезных случаях на площадке подробнее читайте в материале «КП-Сериалы».