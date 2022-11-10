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НовостиОбщество10 ноября 2022 14:00

Татьяна Лютаева пострадала на съемках “Гардемаринов”

Исполнительница роли Анастасии Ягужинской получила настоящую пощечину от Михаила Боярского
Сергей ГАПЧУК
Татьяна Лютаева пострадала на съемках "Гардемарины, вперед!"

Татьяна Лютаева пострадала на съемках "Гардемарины, вперед!"

Фото: кадр из фильма

На съемках фильма «Гардемарины, вперед!» режиссера Светланы Дружининой исполнительница одной из главных женских ролей Анастасии Ягужинской — Татьяна Лютаева пострадала от своего партнера по съемкам Михаила Боярского. О том, как это было, рассказывает 10 ноября сайт «КП-Сериалы».

Татьяна Лютаева вспоминает: Светлане Дружининой нужно было обязательно, чтоб “у меня мгновенно включилась эмоция. И она сказала Боярскому тихонько: Миша, давай серьезную оплеуху!”.

Как оказалось, на пальце у Михаила Баярского было массивное кольцо, удар получился очень болезненным, а слезы актрисы в кадре были самые настоящие.

Помимо Лютаевой, при съемках одного из эпизодов, где шевалье де Брильи стреляет в Белова, и тот падает с лошади, мог погибнуть каскадер, так как завязки плаща придушили его при падении.

Да и сама Светлана Дружинина получила двойной перелом ноги, когда неудачно спрыгнула с лошади. Впоследствии, она так вспоминала этот случай: «Это было боронённое поле, заросшее травой, и когда я соскакивала, нога попала в щель в земле, которая была закрыта высокой травой, и всё».

Напомним, премьера многосерийного телевизионного фильма «Гардемарины, вперед!» режиссера Светланы Дружининой состоялась 1 января 1988 года.

О других курьезных случаях на площадке подробнее читайте в материале «КП-Сериалы».