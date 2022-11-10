Российские магазины Zara могут начать работать под брендом Z

Для российских магазинов Zara выбрали новое название Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярные магазины одежды Zara могут возобновить свою работу в России под названием «Z». Об этом сообщают журналисты Mash.

«„Бершку“ могут переименовать в Br, а „Зару“ — вы не поверите — в Z», — пишет издание в своем telegram-канале. Mash также уточняет, что новые владельцы брендов хотят вновь открыть все свои магазины в России, назвав их первыми буквами их предыдущих названий, чтобы «оставить намек на знакомый бренд, но убедить, что это другое».

Ранее стало известно о том, что первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны следующего года. Соответствующее заявление распространил заместитель руководителя Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, российские власти готовы помочь зарубежному бизнесу, который решил вернуться к работе в стране, безболезненно и в кратчайшие сроки возобновить свою экономическую деятельность. Высокопоставленный федеральный чиновник полагает, что компаний и бизнесменов, которые захотят воспользоваться подобной возможностью, будет достаточно много.