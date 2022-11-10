Сальдо назвал тяжелым решением передислокацию российских военных на левый берег Днепра

Владимир Сальдо сделал важное заявление Фото: из соцсетей

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо впервые публично прокомментировал решение о передислокации подразделений ВС России на левый берег Днепра. Чиновник назвал это "крайне тяжелым решением".

По словам врио главы Херсонщины, у него нет и не может быть абсолютно никаких сомнений в том, что в конечном счете справедливость будет восстановлена, все земли Херсонской области получится отстоять.

"Приходится принимать крайне тяжелые решения. Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации", - цитирует Сальдо информагентство РИА Новости.

О решении передислоцировать российские войска на левый берег Днепра (что предполагает отвод войск из города Херсон из-за невозможно нормально поддерживать его снабжение) 9 ноября 2022 года публично заявил командующий Объединенной группировкой ВС РФ в зоне проведения спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин.

Он предложил принять подобное "непростое решение" в ходе совещания с главой министерства обороны России Сергеем Шойгу. Руководитель военного ведомства полностью одобрил предложенный Суровикиным план действий, а также заслушал его подробный отчет о ходе проведения российской военной спецоперации на территории Украины.

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