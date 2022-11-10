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НовостиПолитика10 ноября 2022 15:55

Молоток и канцелярский нож: Раскрыта правда о пытках в украинском плену

Освобожденные из плена россияне сообщили, что их пытали молотком и канцелярским ножом
Александр КИСЛОВ
Денис Пушилин сделал важное заявление по поводу состояния бойцов ДНР, вернувшихся из украинского плена

Денис Пушилин сделал важное заявление по поводу состояния бойцов ДНР, вернувшихся из украинского плена

Фото: из соцсетей

Все без исключения попадавшие в плен к украинским военным бойцы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), а также многие российские военнослужащие подвергались жестоким и изощренным пыткам и издевательствам. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Выводы из общения с освобождёнными бойцами, к сожалению, неутешительные: в 100% случаев они подвергались пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения", - рассказал чиновник журналистам RT.

Пушилин отдельно уточнил, что "особо плохое состояние здоровья было у группы военнослужащих, которых удалось вытащить из украинских застенков 3 ноября нынешнего года" - четверо из освобожденных военных сейчас находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Один из освобожденных из плена военных сообщил журналистам RT, что боевики украинских неонацистских батальонов разрезали ему футболку и порезали канцелярским ножом спину над правой лопаткой. "Ещё присыпали солью. Ну и естественно, избивали: и дубинками били, и молотком деревянным по голове", - сообщил российский военнослужащий.

Также он добавил, что украинские неонацисты сломали ему палец и всячески применяли по отношению к нему различное психологическое насилие.