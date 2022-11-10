Молоток и канцелярский нож: Раскрыта правда о пытках в украинском плену

Денис Пушилин сделал важное заявление по поводу состояния бойцов ДНР, вернувшихся из украинского плена Фото: из соцсетей

Все без исключения попадавшие в плен к украинским военным бойцы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), а также многие российские военнослужащие подвергались жестоким и изощренным пыткам и издевательствам. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Выводы из общения с освобождёнными бойцами, к сожалению, неутешительные: в 100% случаев они подвергались пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения", - рассказал чиновник журналистам RT.

Пушилин отдельно уточнил, что "особо плохое состояние здоровья было у группы военнослужащих, которых удалось вытащить из украинских застенков 3 ноября нынешнего года" - четверо из освобожденных военных сейчас находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Один из освобожденных из плена военных сообщил журналистам RT, что боевики украинских неонацистских батальонов разрезали ему футболку и порезали канцелярским ножом спину над правой лопаткой. "Ещё присыпали солью. Ну и естественно, избивали: и дубинками били, и молотком деревянным по голове", - сообщил российский военнослужащий.

Также он добавил, что украинские неонацисты сломали ему палец и всячески применяли по отношению к нему различное психологическое насилие.