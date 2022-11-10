Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 ноября 2022 17:28

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что с Украиной и Россией сложно договориться по вопросу о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

По словам руководителя международной организации, пока никаких соглашений по этому поводу не достигнуто
Александр КИСЛОВ
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал важное заявление по ситуации на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал важное заявление по ситуации на Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с публичным заявлением по ситуации на Запорожской АЭС. По его словам, соглашения об установлении зоны безопасности вокруг этой атомной станции на сегодняшний день достигнуть так и не удалось из-за отсутствия какой-либо коммуникации и диалога между Россией и Украиной.

"Это очень сложные переговоры... Я пытаюсь сделать так, чтобы эти две страны приняли концепцию защиты атомной электростанции", - рассказал Рафаэль Гросси в интервью французскогому информагентству Франс Пресс.

По его словам, договориться между Москвой и Киевом "крайне сложно". Глава авторитетной международной организации пояснил, что общался как с чиновниками РФ и Украины, так и с военными обеих стран, однако ни к каким договоренностям на сегодняшний день это пока не привело.

Ранее МИД РФ и российское Минобороны сообщили о том, что Украина, обстреливая Запорожскую АЭС, может спровоцировать масштабную аварию на атомной станции. Власти Запорожской области РФ отмечают, что боевики Вооруженных сил Украины вынашивают план по вооруженному захвату станции и якобы уже вовсю готовятся к его осуществлению совместно с иностранными наемниками.