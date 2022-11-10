Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что с Украиной и Россией сложно договориться по вопросу о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал важное заявление по ситуации на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с публичным заявлением по ситуации на Запорожской АЭС. По его словам, соглашения об установлении зоны безопасности вокруг этой атомной станции на сегодняшний день достигнуть так и не удалось из-за отсутствия какой-либо коммуникации и диалога между Россией и Украиной.

"Это очень сложные переговоры... Я пытаюсь сделать так, чтобы эти две страны приняли концепцию защиты атомной электростанции", - рассказал Рафаэль Гросси в интервью французскогому информагентству Франс Пресс.

По его словам, договориться между Москвой и Киевом "крайне сложно". Глава авторитетной международной организации пояснил, что общался как с чиновниками РФ и Украины, так и с военными обеих стран, однако ни к каким договоренностям на сегодняшний день это пока не привело.

Ранее МИД РФ и российское Минобороны сообщили о том, что Украина, обстреливая Запорожскую АЭС, может спровоцировать масштабную аварию на атомной станции. Власти Запорожской области РФ отмечают, что боевики Вооруженных сил Украины вынашивают план по вооруженному захвату станции и якобы уже вовсю готовятся к его осуществлению совместно с иностранными наемниками.