Пушилин сообщил об освобождении населенного пункта Павловка в ДНР

Денис Пушилин сделал важное заявление о ходе освобождения ДНР от украинских боевиков-неонацистов Фото: из соцсетей

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о том, что под контроль союзных сил в ходе проведения специальной военной операции перешел населенный пункт Павловка. Соответствующее заявление высокопоставленный донецкий чиновник сделал в ходе своего выступления перед местными военнослужающими.

При этом Пушилин отметил, что сейчас в Павловке проводится "зачистка", однако даже она на данный момент завершена практически на 90%.

"Сегодня достижение - освобождение населенного пункта Павловка. Практически уже на 90% зачищен, можно сказать, освобожден. И флаг уже водружен, это далось нам большой ценой", - цитирует Пушилина информагентство ТАСС.

Врио главы ДНР также наградил бойцов республики за храбрость, героизм и мужество за выполнение задач в ходе военной спецоперации, а также публично выразил уверенность в том, что в скором времени вся территория ДНР будет освобождения от украинских неонацистов.