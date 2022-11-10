США готовятся передать Украине ракеты от средств ПВО в рамках нового пакета военной помощи

Украинские боевики получат возможность усилить свои средства ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США собираются выделить Украине очередной пакет военной помощи, который среди прочего будет включать системы противовоздушной обороны. По словам советника американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, документы о выделении новых вооружений Киеву будут подписаны уже 10 ноября 2022 года.

"Соединенные Штаты объявят об очередном пакете помощи в области безопасности для Украины, включая важный вклад в ее противовоздушную оборону, такой как ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger", - цитирует информагентство ТАСС высокопоставленного американского чиновника.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о том, что регулярная поставка Вашингтоном Киеву различных средств вооружений в рамках "пакетов военной помощи" может в дальнейшем привести к прямому вовлечению США в украинский конфликт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что канал поставки западного вооружения на Украину, а также само поставляемое Киеву оружие являются легитимными целями для российских военных в ходе проведения СВО. А министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВС РФ регулярно уничтожает не только западную технику, но и места скопления и лагеря подготовки иностранных наемников, которые прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.