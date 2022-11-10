Зеленский сообщил, что "не закрывал дверь" для переговоров с Россией

Владимир Зеленский выступил с новым противоречивым заявление о своей позиции по переговорам с Россией Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что не высказывался об окончательном отказе Киева от переговоров с Россией, при определенных условиях подобный диалог будет возможен, допустил он в интервью американскому телеканалу CNN.

Зеленский утверждает, что он совершенно точно "не закрывал дверь" для переговоров с Москвой, он ранее якобы неоднократно сообщал о готовности говорить с Россией — "но с другой Россией, с той, которая готова к миру".

При этом ранее президент Украины закрепил в законодательстве своей страны отказ от прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в российском министерстве иностранных дел заявили, что Украина саботировала переговорный процесс с РФ. Москва полагает, что Киев принял такое радикальное решение по указанию своих "западных покровителей". При этом Россия готова в любой момент вернуться за стол переговоров с Украиной, однако консультации в любом случае должны будут вестись на российских условиях.