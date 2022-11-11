В США предложили запретить TikTok из-за влияния на американцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законодатели из числа Республиканской партии США, сенатор Марко Рубио и член палаты представитель Конгресса Майк Галлахер предложили ввести запрет на использование в Соединенных Штатах социальной сети TikTok. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как заявляют инициаторы, через данную соцсеть Коммунистическая партия Китая (КПК) якобы может влиять на американских граждан, а также следить за ними. Американские законодатели отметили, что соцсеть принадлежит ByteDance, но, по их словам, в Китае ни одна компания не может считаться полностью частной.

«TikTok, уже входящая в число наиболее популярных медиакомпаний в Соединенных Штатах, дает КПК уникальную возможность следить за миллиардом пользователей по всему миру, включая почти две трети американских подростков», - приводит издание заявление республиканцев.

Рубио Галлахер призвали запретить TikTok, пока не стало «слишком поздно», а также не поощрять ее использование, как это делает президент США Джо Байден.