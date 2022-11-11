Губернатор Амурской области Василий Орлов: 90% семей мобилизованных уже получили выплаты на детей и компенсацию расходов на ЖКХ

Губернатор Василий Орлов ответил на вопросы жителей области в соцсетях. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в социальных сетях. Губернатор ответил на самые насущные вопросы амурчан, в том числе о мобилизации. Трансляция велась на площадках «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. Всего губернатору поступило около 200 вопросов.

«Амурская область по мобилизации задачи выполнила в полном объеме, - подчеркнул Василий Орлов. - Сейчас наш приоритет - поддержка семей мобилизованных. Эта работа на особом контроле. В Центры поддержки мобилизованных, которые созданы во всех муниципалитетах, поступило более 1300 обращений. Все эти обращения не остаются без внимания».

Глава Приамурья сообщил, что все обещанные участникам СВО и их родственникам выплаты оперативно перечисляются. Почти все семьи военнослужащих уже получили материальную помощь от региона. Единовременные выплаты мобилизованным в размере 150 тысяч рублей будут полностью перечислены до начала декабря.

«Мы понимаем, что семьи остались без кормильцев, в регионе действует ряд мер для их поддержки, - рассказал Василий Орлов. – 90% семей уже получили выплаты на детей по 10 тысяч и компенсацию расходов на ЖКХ. По выплате в размере 150 тысяч рублей - её получили уже 40% мобилизованных, 30% получат в ближайшие 2-3 дня. По оставшимся 30% мы работаем с Министерством обороны. До 1 декабря выплатим по 150 тысяч рублей всем мобилизованным».

Центры поддержки мобилизованных и их семей оказывают родственникам бойцов всю необходимую помощь, например, если нужно нарубить дрова или , завершить сельскохозяйственные работы к зиме, перевести ребенка в другой детский сад. Семьям военнослужащих также активно помогают волонтеры штаба МЫВМЕСТЕ.