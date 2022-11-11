Песков сообщил, что у Путина планируется насыщенный график работы на следующей неделе Фото: REUTERS

График президента России Владимира Путина на следующую неделю будет насыщенным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Давайте не будем забегать вперед. Он довольно насыщенный. Мы своевременно будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ.

Ранее Песков объяснил фразу Путина о том, что Россия «еще ничего не начинала всерьез» на Украине. Потенциал РФ настолько велик, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции, уточнил он.

Также ранее представитель Кремля что Путин не получил приглашения на саммит по борьбе с пандемией.

Кроме этого, ранее Песков уточнил, что проведение прямой линии с Путиным подстроят под динамичный график президента. Также он уточнил, что обсуждаются различные форматы участия России в G20 и АТЭС, и решение будет принято на днях.