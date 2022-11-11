Многие страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые страны Североатлантического альянса, в том числе Греция, на закрытой встрече, которая состоялась в Брюсселе в октябре этого года, поддержали заявку Украины на вступление в НАТО. Об этом пишет газета Politico.

Как передает издание со ссылкой на одного из чиновников и попавший в их распоряжение отчет о встрече лидеров стран-членов НАТО, глава Пентагона Ллойд Остин отметил стремление Украины вступить в альянс, однако заявил, что не видит никаких решений в краткосрочной перспективе.

«Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку Украины», - сказано в публикации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября этого года заявил, что Киев подает заявку о вступлении в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, указал на неизменную позицию блока о праве каждого государства на определение своего пути и о политике «открытых дверей», но отметил, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи стране в самозащите.

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