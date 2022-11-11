Конгрессмен-республиканец пообещал привлечь семью Байдена к ответственности за "торговлю влиянием" Фото: REUTERS

Конгрессмен от Республиканской партии Джеймс Комер пообещал привлечь семью президента США Джо Байдена к ответственности за «торговлю влиянием», заявив, что проведет расследование финансовых операций.

«У меня плохие новости для президента, если он думает, что республиканцы собираются закрывать глаза на злоупотребление влиянием со стороны семьи Байденов, как это делали демократы», - заявил политик.

Комер указал на то, что республиканцы в течение нескольких лет проводили расследование финансовых махинаций сына действующего американского президента Хантера Байдена. По словам конгрессмена, Республиканская партия опубликуют результаты расследования в январе 2024 года, если им удастся набрать большинство в Палате представителей США.

Fox News заявляет, что прокурор из Делавэра Дэвид Вайс проводит расследование по обвинению сына главы Белого дома в налоговых нарушениях, а также лоббировании иностранных интересов. Федеральное расследование началось еще в 2018 году.