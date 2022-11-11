"Вкусно — и точка" заменит "МакДональдс" в Белоруссии Фото: REUTERS

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" заменит на рынке Белоруссии иностранный бренд McDonald's. Об этом говорится в сообщении компании. На данный момент происходит процедура передачи прав.

"Компания "Вкусно - и точка" завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением "КСБ Виктори Рестораны", - сказано в сообщении.

Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель, как закончатся все юридические процедуры по передаче прав. До этого момента сеть быстрого питания будет обслуживать под торговой маркой McDonald's.

"Подписание договора о франчайзинге - очень важный шаг для нашей компании, фактически мы выходим на новый для нас рынок. Теперь "Вкусно - и точка" будет работать не только в России, но и в Белоруссии, и это только начало", - сообщил владелец сети "Вкусно - и точка" Александр Говор.

Всего в шести городах Белоруссии открыто 25 заведений. В компании отметили, что ребрендинг позволит сохранить свыше 2 тысяч рабочих мест на прежних условиях, принятых ранее.

"Вкусно - и точка" тем временем продолжает возвращать привычное меню своих гостей. В Москве с 15 сентября 2022 года в заведениях сети возобновилась продажа напитков "Кола", но под брендом "Добрый" и только на разлив.