ВСУ усилили интенсивность ракетных ударов по Каховской ГЭС и Новой Каховке Фото: REUTERS

ВСУ увеличили интенсивность ракетных ударов по Каховской ГЭС и гражданской инфраструктуре Новой Каховки, сообщил сегодня, 11 ноября, РИА Новости представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.

"Главный удар всегда приходится по ГЭС, не было ни дня, чтобы ГЭС не обстреливали. Но и усилились, и участились обстрелы жилых массивов, производственных объектов, вчера обстреляли санаторий, также прилетали снаряды по жилым массивам, бьют по подстанции, хотят обесточить город, тем самым усложнить жизнь населения здесь", - рассказал Агаев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.