Депутат Госдумы Лантратова предложила запретить игры Assassin's Creed и The Sims 3 в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замглавы комитета Госдумы России по просвещению Яна Лантратова составила перечень видеоигр с пропагандой ЛГБТ и насилия, в частности, Assassin's Creed и The Sims 3, которые могут попасть под запрет в случае принятия новых поправок. Парламентарий сообщила об этом РИА Новости.

Ранее стало известно, что Лантратова (партия "Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку к проекту закона об ЛГБТ, предполагающему введение запрета на распространение видеоигр с пропагандой ЛГБТ, жестокости и насилия и соответствующих штрафов за это.

Напомним, патриарх Кирилл ранее попросил Госдуму публично обсудить проект о запрете ЛГБТ-пропаганды. Он предложил организовать обсуждение законопроекта с участием общественности.

Также 62% россиян считают, что за пропаганду ЛГБТ нужно ввести уголовную, а не административную ответственность. Каждый пятый добавил, что за такие заявления нужно блокировать в соцсетях и запрещать публичные выступления, об этом писал сайт KP.RU.