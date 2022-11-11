Французский политик Асселино призвал Запад задуматься об отмене антироссийских санкций

Франсуа Асселино выступил с крайне неожиданным заявлением по поводу антироссийских санкций Фото: из соцсетей

Необходимость продолжения санкционной политики в отношении России на фоне снижения уровня жизни во Франции вызывает сомнения. Об этом написал лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Стоит ли продолжать санкции против России?» — спросил в своем посте Асселино.

В своём сообщении в соцсети Асселино также отдельно отметил тот факт, что на фоне обострения отношений между Парижем и Москве и санкционного давления на РФ в ряде французских образовательных учреждений зафиксированы неподходящие условия, в частности, крайне низкая температура.

Ранее о неэффективности санкционного давления на России заявила и бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. По ее мнению, необходимо публично признан тот факт, что сломать экономику РФ у Запада не получилось и сама идея антироссийских санкций оказалась провальной.

Кроме того, о бессмысленности антироссийских санкций неоднократно говорил и действующий премьер Венгрии Виктор Орбан. Он полагает, что наибольший ущерб от санкционного давления на РФ наносится не Москве, а западным странам. В связи с этим он уже пообещал, что Будапешт не станет поддерживать те санкции, которые нанесут вред венгерскому народу.

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