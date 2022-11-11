Минцифры подготовит условия программы возвращения в Россию IT-специалистов Фото: Shutterstock

Минцифры России сейчас работает над условиями программы возвращения в РФ специалистов в сфере IT, об этом ТАСС сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы в настоящее время смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал…", - сказал министр, отвечая на вопрос, идет ли сейчас проработка условий такой программы.

Также Шадаев объяснил, что в этой ситуации вопрос "экономических условий" не стоит.

Ранее эксперты РАЭК объяснили желание IT-специалистов вернуться в Россию льготами и отсрочкой от армии. Отмечалось также, что на выбор повлияли постепенная адаптация российского бизнеса к новым условиям, сложности с трудоустройством и с обустройством быта в новой стране, а также меры поддержки IT-специалистов со стороны государства.