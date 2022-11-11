Голикова предложила запретить в России аборты до 18 лет без согласия родителей

Татьяна Голикова, фото: пресс-служба Госдумы РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность введения в РФ запрета на аборт девушкам 15-18 лет без согласия родителей, об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.

"Проработать вопросы и представить инициативы… о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей (законных представителей) ", - уточняется в тексте документа.

Ранее Татьяна Голикова заявила о необходимости быстро реагировать на изменения рынка труда для сохранения рабочих мест. Вице-премьер России сообщила, что на уровне кабмина формируются необходимые изменения в законодательство. Голикова также заявила, что на уровне кабмина формируются необходимые изменения в законодательство, которые помогают максимально оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке труда.