Евросоюз собирается запустить собственную миссию по подготовке бойцов для ВСУ

Боевики ВСУ начнут проходить программу обучения в Евросоюзе Фото: REUTERS

В ближайшее время свою работу начнет единая европейская миссия "по содействию повышению боеспособности" Вооруженных сил Украины - EUMAM Ukraine, созданная по решению руководства Евросоюза.

Ожидается, что миссия начнет свою работу на следующей неделе.

EUMAM Ukraine будет работать на территории государств ЕС, ее оперативный штаб расположится в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) в Брюсселе. Командование миссией возложено на вице-адмирала Эрве Блежана, директора подразделения военного планирования ЕВС. Боевики Вооруженных сил Украины будут приезжать в европейские государства и обучаться там.

Ранее Венгрия и Болгария наотрез отказались участвовать в единой европейской миссии по подготовке боевиков Вооруженных сил Украины. В качестве причины такого решения власти Будапешта и Софии назвали риск реального вовлечения ЕС в прямой военный конфликт с Россией - подобного развития событий венгерские и болгарские политики очень не хотят.

Кроме того, эти страны также наотрез отказались и от финансирования этой миссии и в целом выступили против ситуации, когда европейская помощь Украине направляется на нужды Вооруженных сил страны.