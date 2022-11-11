Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

«И больше всего, спустя уже много лет работы главой государства, меня просто в шок вводит и бесит, когда нет дисциплины и порядка», — отметил Лукашенко.

Также политик уточнил, что ему не нравится, когда «нет системы» и происходит «разболтанность какая-то».

Кроме этого, белорусский лидер сказал, что если в Белоруссии «будет всё нормально в экономике», то ей «не будут страшны никакие войны», так как «их просто не будет».

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь по-прежнему осталась своеобразным объектом давления, в том числе из-за геополитических причин. По его словам, в коллективном Западе по-прежнему преследуют цель «выровнять фронт».

Также ранее Лукашенко заявил о прорыве в строительстве Союзного государства.