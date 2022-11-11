Sky News: бывший британский дипломат признался в шпионаже в пользу России

Бывший сотрудник британского посольства в ФРГ заявил, что работал в интересах Росси Фото: REUTERS

Бывший сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит, обвиняемый в шпионаже в пользу России, публично признал свою вину в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. Информацию об этом распространил британский телеканал Sky News.

По какой причине дипломат из Великобритании решил начать работать в интересах Москвы, а также то, какую именно информацию он успел передать российским властям, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что Смит с ноября 2020 года сотрудничал с российской спецслужбой, будучи на месте принятым сотрудником посольства Великобритании в Берлине.

Он был задержан 10 августа минувшего года в немецком городе Потсдам (земля Бранденбург), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли масштабные обыски, а сам Смит был по решению суда заключен под стражу на время следствия по его делу.