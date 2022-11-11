Аналитик рассказал, как падение доллара отразится на сбережениях россиян Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В западных СМИ все чаще появляются тревожные новости, что доллар готовится к самому большому падению с 2015 года. Экономист Василий Колташов объяснил, как это событие может отразиться на россиянах.

По его мнению, ждать, что произойдут глобальные перемены внутри нашей страны, не стоит. Это будет проблема Запада, а Россия уже научилась жить обособленно. Наша валюта не чувствительна к этим колебаниям.

Американцам становится все сложнее обслуживать свой долг. А если доллар начинает укрепляться, то это бьет по их промышленности, все становится дороже.

- Американцы загнали себя в угол. Завязался такой клубок противоречий, который никогда не распутать уже, его можно только разрубить с помощью дефолта, — предупредил эксперт в беседе с Пятым каналом.

По мнению Колташова, сейчас Штаты близки к этому событию, как никогда. Но для россиян это событие не будет страшным.

Тем временем, в США подводят результаты выборов в Конгресс. Расстановка сил изменилась. Учитывая, что сейчас вся мировая экономика находится на грани полномасштабной рецессии, внутренние политические сложности в США добавят турбулентности рынкам. Возможно, что впоследствии просадка валют относительно доллара усилится, пишет Life.

Аналитики не исключают, что к концу года можно ожидать ослабления доллара до 52-55 рублей, но регулятор пытается вернуть соотношение к 67-70 руб/дол, сообщает ФАН.