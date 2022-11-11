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НовостиПолитика11 ноября 2022 16:55

Байден считает, что конфликт на Украине не разрешить без вывода российских войск

Американский лидер заявил об этом перед отправкой на климатическую конференцию под эгидой ООН COP27
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Джо Байден

Джо Байден

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выразил мнение, что конфликт на Украине не получится разрешить до того времени, пока российские войска остаются на территории этого государства.

"... Я не думаю, что конфликт между Россией и Украиной будет разрешен до тех пор, пока Украина не уйдет... пока (президент РФ Владимир - прим. ред.) Путин не уйдет с Украины", - заявил Байден в ходе краткого общения с прессой перед отправкой на климатическую конференцию под эгидой ООН COP27.

Ранее пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Россия и Белоруссия считают, что "конфликт на Украине можно разрешить в любой момент".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.