Байден считает, что конфликт на Украине не разрешить без вывода российских войск

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выразил мнение, что конфликт на Украине не получится разрешить до того времени, пока российские войска остаются на территории этого государства.

"... Я не думаю, что конфликт между Россией и Украиной будет разрешен до тех пор, пока Украина не уйдет... пока (президент РФ Владимир - прим. ред.) Путин не уйдет с Украины", - заявил Байден в ходе краткого общения с прессой перед отправкой на климатическую конференцию под эгидой ООН COP27.

Ранее пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Россия и Белоруссия считают, что "конфликт на Украине можно разрешить в любой момент".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.