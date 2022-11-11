Экономист спрогнозировал, что в 2023 году сильнее всего подорожает мясо и хлеб Фото: Евгения ГУСЕВА

Экономист Михаил Беляев назвал продукты, которые, с высокой долей вероятности, подорожают в 2023 году.

Прежде всего изменение цен связано с инфляцией, а еще с тем, что на рынке продовольственных товаров доминируют крупные компании, которые диктуют свои цены.

Тем временем, россияне уже сейчас отметили, что цены на хлеб, молоко и яйца выросли сильнее всего.

Тем не менее, эксперт уверен, что серьезных оснований для подорожания пока нет, так как все это производится внутри страны.

Следующие повышение может произойти уже после 1 декабря, когда вырастут тарифы на бытовой газ и ЖКХ. Все это учитывается в затратах производства.

Обычно первыми реагируют хлеб, молоко, яйца.

- Могу предположить, что подорожает еще и мясо, а ссылаться будут на нефтяной, газовый рынок, на что угодно. Цены будут расти до вмешательства антимонопольных служб, - заключил эксперт в беседе с NEWS.ru.