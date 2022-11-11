Автоэксперт рассказал про обман на платных дорогах Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как автомобилисты, пользующиеся платными дорогами, попадаются на удочку мошенников. Оказывается, нечистые на руку граждане практикуют создание фейковых сайтов для оплаты проезда. А еще они рассылают требование погасить несуществующую задолженность и присылают ссылку для внесения платежа.

Расчет на то, что водитель перейдет по ссылке и внесет платеж. Деньги поступают на счет преступникам, к тому же, у них остаются данные банковской карты.

- В основном такая схема реализуется на дорогах, где имеется «Свободный поток», то есть, дороги без пунктов оплаты со шлагбаумами. Это ЦКАД и два участка трассы М-12, которые запущены в Московской и Владимирской областях, - говорит эксперт «Газете.ru».

Чтобы не попадаться на удочку преступников, Игорь Моржаретто советует при проезде по таким дорогам использовать свой аккаунт, через который совершать все платежи. Чтобы ошибок не возникало, он советует авторизоваться на сайте компании «Автодор» или той компании, услугами которой вы пользуетесь.

Тем временем, московский скоростной диаметр (МСД) станет платным для транзитных автомобилей со 2 января 2023 года, пишет газета "Известия".

С начала 2022 года доля продаж китайских автомобилей в России увеличилась втрое и приблизилась к 30%. По словам экспертов, иномарки из КНР пытаются активно занять свободные ниши после ухода ряда западных конкурентов. При этом азиатские модели практически не уступают по цене и качеству другим зарубежным аналогам, сообщает RT.