США выделят 100 тысяч долларов на «продвижение» прав женщин и «поддержку» ЛГБТ в Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон намерен предоставит 100 000 долларов на поддержку людей с инвалидностью, а также представителей ЛГБТ в Молдавии. США рассмотрят предложения желающих поучаствовать в данном проекте и получить грант на реализацию программы. Об этом пишет RT, ознакомившись с документом.

Как сообщается, потенциальным подрядчикам придется кратко и четко объяснить идею и цели проекта, для которого предлагается несколько тем: «продвижение прав меньшинств и их полноценного участия в политической жизни» Молдавии, а также «содействие усилиям по признанию и поддержке представителей сообщества LGBTQI+».

Будущие получатели американских средств смогут также сконцентрировать свое внимание на помощи инвалидам или продвижении прав женщин. Организаторы собираются внимательно следить за каждым предложением. Отмечается, что предпочтение Вашингтон отдаст программам, которые планируют реализовать за пределами крупных городов.

Размер гранта может варьироваться от 10 до 100 тысяч долларов, а общий бюджет будет 100 000 долларов.

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