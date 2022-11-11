Пашинян: уход миротворцев РФ из Карабаха возможен лишь после гарантий безопасности армянского населения

Никол Пашинян сделал важное заявление о нахождении миротворцев РФ в Карабахе Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что уход российских миротворцев из Нагорного Карабаха будет возможен только после обеспечения гарантий безопасности армянского населения

"Уход российских миротворцев из Нагорного Карабаха возможен только при обеспечении гарантий безопасности армянского населения", - пояснил Пашинян, уточнив, что гарантии безопасности должны быть даны не только на словах, но и "проверены самой жизнью".

Ранее Пашинян заявил о том, что он лично и представители его команды согласны с российским вариантом мирного соглашения между Ереваном и Баку. Он сообщил о том, что надеется на окончательное согласование и подписание данного документа в самое ближайшее время - до конца текущего года.

По словам армянского премьера, он рассчитывает на то, что риски возобновления боевых действий после подписания мирного договора с Азербайджаном будут сведены к минимуму на очень длительное время. Позиция азербайджанских властей по российской проекту мирного договора пока неизвестна.