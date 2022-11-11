Зеленский сообщил, что представителей СМИ не пустят в занятый ВСУ Херсон

Владимир Зеленский сообщил, что доступ в Херсон для всех журналистов будет закрыт Фото: REUTERS

Власти Украины пока не намерены пускать журналистов в Херсон под предлогом разминирования города и важнейших инфраструктурных и иных объектов, которые в нем расположены.

Информацию об этом распространил в своем официальном телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский, подчеркнувший, что данное решение распространяется на всех журналистов без исключения - как на местных представителей СМИ, так и на сотрудников западных медиа.

Сроки, в которые журналистам будет закрыт въезд в занятый боевиками Вооруженных сил Украины город Херсон, Зеленский уточнять не стал (при этом подчеркнув, что надеется на то, что разминирование херсонских объектов завершится в ближайшее время).

"Сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты", - пояснил президент Украины, не став уточнять, почему журналисты СМИ не могли бы вести съемку процесса разминирования.