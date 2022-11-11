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НовостиЭкономика11 ноября 2022 19:40

Украинский премьер оценил восстановление энергетической инфраструктуры страны в 203 млн долларов

По мнению Дениса Шмыгаля, этих средств должно хватить на восстановление всех электростанций
Александр КИСЛОВ
Денис Шмыгаль выступил с важным заявлением о устранении последствий ударов ВС РФ по Украине

Денис Шмыгаль выступил с важным заявлением о устранении последствий ударов ВС РФ по Украине

Фото: REUTERS

Не менее 203 млн долларов США потребуется для полного восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украины, которые ранее были разрушены или повреждены в результате массированных ударов Вооруженных сил РФ.

Соответствующую информацию официально распространил действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, все эти, как ожидается, деньги пойдут на ремонт и восстановление многочисленных украинских ТЭЦ и ТЭС, которые пострадали от ударов ВС России.

Шмыгаль признал, что в настоящее время в украинском государственном бюджете таких денег попросту нет (более того, главный финансовый документ Украины был сверстан с серьезным дефицитом), однако Киев сейчас очень надеется на солидную финансовую помощь от своих западных партнеров. В частности, по словам главы украинского кабмина, он считает правильным, если в новых траншах финансовой помощи Киеву от ЕС и США эти средства были бы учтены.