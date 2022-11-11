Боевикам ВСУ пришлось в буквальном смысле спасаться бегством от окруживших их российских солдат Фото: REUTERS

Боевикам Вооруженных силы Украины (ВСУ) и бойцам одиозный украинских нацбатальонов пришлось в буквальном смысле спасаться бегством из поселка Опытное на авдеевском направлении, в данный момент активно ведется зачистка данного населенного пункта.

Информацию об этом распространило агентство РИА Новости со ссылкой на замкомандира 1-й Славянской бригады, которая и взяла данный поселок.

«На данную минуту подразделения бригады зашли в населенный пункт Опытное, закрепились на его окраинах, и идет зачистка этого населенного пункта», — рассказал журналистам их собеседник.

Отмечается также, что захватить бойцов ВСУ и нацформирований, находившихся в поселке Опытное, у сил ДНР не получилось, так как они успели быстро ретироваться.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин публично заявил о том, что союзным силам удалось отбить у ВСУ, освободить и взять под свой полный контроль стратегически важный населенный пункт Павловка. Ожидается, что именно он может стать важным плацдармом для сил РФ и ДНР при планировании и осуществлении дальнейших наступательных действий в ДНР.