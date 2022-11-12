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НовостиЭкономика11 ноября 2022 23:00

Шольц заявил, что Германия намеренно не вводила санкции против российского газа

Он также отметил, что "ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций" против голубого топлива из РФ
София ГОНЧАРОВА
Шольц заявил, что Германия намеренно не вводила санкции против российского газа

Шольц заявил, что Германия намеренно не вводила санкции против российского газа

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия специально не вводила санкции против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок.

- Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций, - заявил политик в эфире NDR vor Ort.

Шольц также рассказал о том, что так было сделано намеренно, поскольку Берлин знал, сколько стран зависят от российских поставок, и не хотел причинять им "трудности".

- Мы получали из РФ только половину газа, в то время как другие зависимы от голубого топлива на 80-90%, - объяснил немецкий канцлер.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Берлин готовит население и бизнес "к трудным временам". В статье отмечается, что прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны.