Шольц заявил, что Германия намеренно не вводила санкции против российского газа Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия специально не вводила санкции против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок.

- Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций, - заявил политик в эфире NDR vor Ort.

Шольц также рассказал о том, что так было сделано намеренно, поскольку Берлин знал, сколько стран зависят от российских поставок, и не хотел причинять им "трудности".

- Мы получали из РФ только половину газа, в то время как другие зависимы от голубого топлива на 80-90%, - объяснил немецкий канцлер.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Берлин готовит население и бизнес "к трудным временам". В статье отмечается, что прекращение поставок российского газа в Германию нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны.