Демократическая партия приблизилась к контролю над сенатом США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат от Демократической партии Марк Келли переизбрался в Сенат США от Аризоны. Таким образом демократом осталось получить одно место для контроля над верхней палатой. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои прогнозы.

По данным телеканалов, на сегодняшний день Республиканская и Демократическая партии получают по 49 мест в Сенате США. Победа еще в одном штате, Неваде или Джорджии, что обеспечит демократам контроль над сенатом, поскольку при равенстве голосов (50-50) решающим будет голос вице-президента.

Напомним, по предварительным итогам прошедших в минувший вторник, 8 ноября, промежуточных выборов в Палате представителей Конгресса США оказались два умерших кандидата. Как передавал телеканала Fox News, от штата Пенсильвания в палату представителей снова прошел демократ Энтони Делюка, который умер 9 октября этого гожа в возрасте 85 лет, а в штате Теннесси переизбрали Барбару Купер, умершую 25 октября 2022 года.